So einfallsreich die Langfinger vorgehen, so individuell angepasst müssen auch die Vorbeugungsstrategien sein, um sich auf Dauer wirksam vor Einbruch zu schützen, empfiehlt die Polizei. Vor allem wenn man nicht zu Hause ist, haben die Ganoven ein leichtes Spiel. Und das liegt häufig nicht am Können der Einbrecher, sondern an schlecht getroffenen Sicherheitsvorkehrungen.