Klar, jeden Tag 15 Minuten fürs Putzen freizuhalten, mag erst einmal nach einem zusätzlichen Zeitfresser klingen - doch die Profis sind sich einig: So funktioniert es im Alltag am besten!



Egal, ob "Simply Clean" von Becky Rapinchuk, "Speed Cleaning" von Jeff Campbell oder die "Fly Lady"-Methode von Marla Cilley: Bei den Experten-Konzepten geht es stets darum, mit minimalem Aufwand das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und den Stress in Grenzen zu halten.



Dabei hilft das System, kleine alltägliche Aufgaben mit einem kurzen "Hauptreinigungs-Fokus" pro Tag zu kombinieren.