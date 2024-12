Schnell die letzten fehlenden Zutaten fürs Weihnachtsessen besorgen, oder vielleicht sogar noch ein Weihnachtsgeschenk?



In diesem Jahr fällt Heiligabend auf einen Werktag, das heißt Supermärkte, Discounter und andere Lebensmittelgeschäfte haben am 24.12. bis 14 Uhr geöffnet. Das sieht das Ladenschlussgesetz in den meisten Bundesländern vor. Doch das gilt nicht für alle Filialen. Denn manche Supermarktketten schließen ihr Pforten bereits früher.



Tipp: Einkaufen auf den letzten Drücker kann sich für den Geldbeutel lohnen: Die meisten Shops wollen Weihnachtssüßigkeiten und Co. so schnell wie möglich abverkaufen und locken schon kurz vorm Fest mit satten Rabatten.

Öffnungszeiten der Supermärkte & Discounter an Heiligabend

Aldi: Die Aldi-Filialen in Deutschland haben an Heiligabend von 7 bis 13:30 Uhr bzw. 14 Uhr geöffnet. Filialen, die über eine Sondergenehmigung verfügen, können jedoch selbst über ihre Öffnungszeiten entscheiden und haben somit oftmals von 6 bis 13 Uhr geöffnet.



Lidl: Auch der Discounter Lidl hat an Heiligabend bis 13:30 Uhr oder maximal bis 14 Uhr geöffnet.



Rewe & EDEKA: In den meisten Filialen der großen Supermarktketten Rewe und EDEKA kann man an Weihnachten bedenkenlos bis 14 Uhr einkaufen gehen.



Informieren Sie sich trotzdem vorab in Ihrem Stamm-Supermarkt über die Öffnungszeiten, denn für manche Einrichtungen gelten Ausnahmeregelungen.



Tipp: Wer sicher gehen möchte, an Heiligabend nicht umsonst zum Supermarkt zu hetzen, kann eine nützliche Google-Maps-Funktion anwenden. Um geöffnete Supermärkte am 24. Dezember zu finden, muss der Käufer einfach nach den gewünschten Geschäften suchen und dann den Filter "Jetzt geöffnet" unter der Suchleiste aktivieren.

Hier gibt es garantiert Last-Minute-Lebensmittel

An Flughäfen und größeren Bahnhöfen sind oft auch Lebensmittelgeschäfte und Drogerien untergebracht. Dort hat man teilweise bis 17 Uhr oder länger die Chance auf Last-Minute-Shopping.



In Nordrhein-Westfalen (NRW) erlaubt das Ladenöffnungsgesetz beispielsweise, dass Geschäfte an Bahnhöfen am 24. Dezember bis 17 Uhr geöffnet sein können. Doch selbst Standorte, die normalerweise rund um die Uhr geöffnet sind, müssen sich an diese Regelung anpassen: "Verkaufsstellen auf Flughäfen und auf Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs dürfen an Sonn- und Feiertagen für den Verkauf von Reisebedarf während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr" (§ 9 Absatz 1 LÖG NRW).



Tipp: Wohnen Sie nahe der holländischen Grenze, können Sie ihre letzten Besorgungen dort erledigen. Denn in den Niederlanden haben die meisten Geschäfte bis abends geöffnet. Wer also noch ein Last-Minute-Geschenk sucht, wird hier mit Sicherheit fündig.

Wo kann man Lebensmittel an den Weihnachtsfeiertagen kaufen?

An gesetzlichen Feiertagen sind Supermärkte und Discounter generell geschlossen. Aber auch hier hat man an Flughäfen und Bahnhöfen Glück. Dort haben Geschäfte für den Reisebedarf und etliche Supermärkte geöffnet. In der Regel zwischen 13 Uhr und 18 Uhr.



Eine Alternative, die nicht nur vielen Bewohnern von Dörfern und Kleinstädten bekannt sein sollte, ist die Tankstelle. Die haben auch an Feiertagen geöffnet und bieten ein breites Sortiment an Lebensmitteln und frischen Brötchen.



Tipp: Immer mehr Landwirte, Fleischereien und Restaurants machen ihre Produkte rund um die Uhr verfügbar, indem sie Automaten aufstellen. So können Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit regionale Lebensmittel kaufen. Ob Kartoffeln, Eier, Milch, Wurst, Käse oder fertige Gerichte - vielleicht finden Interessierte genau das, was man noch benötigt, bequem im Automaten in der Nähe.