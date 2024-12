Da der 31. Dezember kein gesetzlicher Feiertag ist, haben die meisten Geschäfte geöffnet, allerdings mit verkürzten Öffnungszeiten. Die meisten Supermärkte und Discounter öffnen morgens gegen 7 Uhr, schließen aber bereits zwischen 13 und 16 Uhr. Dazu gehören die großen Ketten Rewe, Aldi, Lidl, Kaufland, Netto und Edeka. Manche Geschäfte haben auch länger geöffnet. Wer sichergehen will, dass er an Silvester nicht umsonst in den Supermarkt hetzt, kann eine nützliche Funktion von Google Maps nutzen. Um die am 31. Dezember geöffneten Supermärkte zu finden, einfach nach dem gewünschten Geschäft suchen und unter der Suchleiste den Filter "Jetzt geöffnet" aktivieren. Auch an Flughäfen und größeren Bahnhöfen gibt es oft Lebensmittelgeschäfte und Drogerien. Dort kann man am 31. Dezember teilweise bis 17 Uhr oder länger einkaufen. Für alle Geschäfte gilt: Wer früh kommt, kann lange Warteschlangen vermeiden.

Der 1. Januar ist ein gesetzlicher Feiertag, das heißt Supermärkte und Discounter sind in der Regel geschlossen. Glück hat man aber auch hier oft an Flughäfen und Bahnhöfen. Dort haben Reisebedarfs-Geschäfte und einige Supermärkte meistens geöffnet. In der Regel bis zur Schließzeit zwischen 13 und 18 Uhr.



Eine Alternative, die nicht nur vielen Bewohnern von Dörfern und Kleinstädten bekannt sein dürfte, ist die Tankstelle. Diese haben auch an Feiertagen geöffnet und bieten ein breites Sortiment an Lebensmitteln und frischen Brötchen an.



Tipp: Immer mehr Landwirte, Metzger und Gastronomen bieten ihre Produkte rund um die Uhr an, indem sie Verkaufsautomaten aufstellen. So können Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit regionale Lebensmittel einkaufen. Ob Kartoffeln, Eier, Milch, Wurst, Käse oder Fertiggerichte - vielleicht finden Interessierte genau das, was sie brauchen, bequem am Automaten in ihrer Nähe.