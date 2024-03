Auch welche Kosten nicht auf die Mieter umgelegt werden dürfen, ist gesetzlich geregelt.



Verwaltungskosten

Die für die Verwaltung des Mietobjekts anfallenden Kosten darf ein Vermieter seinen Mietern nicht in Rechnung stellen, etwa wenn er eine Hausverwaltung beauftragt hat oder einen Steuerberater beschäftigt.



Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten

Wird ein Mietobjekt intensiv genutzt oder kommt es in die Jahre, sind immer wieder Instandssetzungsmaßnahmen notwendig. Diese sind - im Gegensatz zu den Betriebskosten - in der Regel einmalig. Die Mieter dürfen dafür nicht zur Kasse gebeten werden.