Wenn es zu einem schweren Verkehrsunfall kommt, zählt jede Sekunde. Oft dauert es aber lange, bis Rettungskräfte alarmiert werden - vor allem, wenn Unfallbeteiligte verletzt oder bewusstlos sind oder unter Schock stehen. Auch die genaue Ortsangabe per Telefon-Notruf kann in solchen Stress-Situationen problematisch sein.

Aus diesem Grund wurde am 31. März 2018 in allen EU-Ländern das Notrufsystem Emergeny Call - kurz "eCall" - zur Pflicht. Die Maßnahme gilt für alle Fahrzeugmodelle, die neu genehmigt werden.

Um die Zahl der Verkehrstoten zu reduzieren, soll der digitale Ersthelfer im Fahrzeug Notrufstellen bei einem Unfall schnell und präzise alarmieren. Das funktioniert bei schweren Autounfällen, also bei denen die Airbags auslösen, automatisch. Das eCall-System setzt dabei einen Notruf an die 112 ab. Alternativ gibt es eine Taste im Auto, mit der das SOS-Signal auch händisch ausgelöst werden kann. Das gilt auch, wenn es keinen Unfall sondern einen medizinischen Notfall im Auto gibt.

Das Problem für Nachrüst-Willige: Aktuell sind keine Systeme erhältlich, die über die gesamte Funktionalität von eCall verfügen. Es gibt dennoch Alternativen. So werden von einigen KfZ-Versicherern sogenannte Unfallmeldedienste (UMD) angeboten. Diese können per App auf dem Smartphone, das über die Zigarettenanzünder-Buchse mit dem Fahrzeug verbunden wird, leicht installiert und genutzt werden. Der UMD führt nach einem Unfall per Bluetooth via Smartphone des Fahrers einen Notruf zu einer Telefonzentrale des Versicherers durch. Nachteil: Durch diesen Zwischenschritt können wertvolle Minuten verloren gehen.