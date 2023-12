Sprit mit Speiseöl ist nichts Ungewöhnliches: Schon lange durfte in Deutschland hydriertes Pflanzenöl dem Diesel beigemischt werden. Reiner Diesel aus 100% altem Frittenfett war aber bisher nicht zugelassen. Das soll sich nun 2024 ändern.



Das Bundesumweltministerium will den sogenannten paraffinischen Diesel XTL auch als Reinkraftstoff zulassen. Der neue Diesel würde also zu 100% aus altem hydriertem Pflanzenöl bestehen. Der Bundesrat muss der Verordnung noch zustimmen.

Wann der neue Diesel an Tankstellen verfügbar sein und was er kosten wird, ist derzeit noch nicht abzusehen. Klar ist, dass Tankstellenbetreiber die Autofahrer an den Zapfsäulen informieren müssen, was sie da tanken. Ein riesiger Aufwand, wenn alle Tankstellen in Deutschland umgerüstet werden müssen.

Bildrechte: picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Problem: Altes Frittenfett muss erst aufwändig hydriert werden

Autoexperte Andreas Keßler glaubt daher nicht an einen schnellen Erfolg des "Frittendiesel" . Dass der demnächst schon an den Tankstellen verfügbar sein wird, hält er für ausgeschlossen. Der Grund: Offenbar ist noch nicht klar, ob sich der neue Diesel für die Anbieter überhaupt rechnet. Schließlich muss das alte Frittenfett erst in einem aufwändigen Verfahren aufbereitet werden.



Außerdem ist altes Speiseöl nicht in großen Mengen verfügbar und wird schon jetzt fast vollständig "recycelt". Um den Dieselverbrauch in Deutschland komplett auf reines XTL umzustellen, müsste man altes Speiseöl irgendwo auf dem Weltmarkt kaufen.

Bildrechte: imago images/Shotshop

Jeder Liter Benzin und Diesel, der in Deutschland verkauft wird, muss eine Norm für die Zulassung erfüllen. Der reine Frittendiesel erfüllt diese. Heißt also, dass Motoren den neuen Kraftstoff prinzipiell vertragen. Motorschäden wegen des neuen Diesel befürchtet auch Autoexperte Andreas Keßler nicht.



Der ADAC ist da allerdings skeptischer und will nun erstmal prüfen, ob auch ältere Autos damit klarkommen.



Nur BMW hat schon klargestellt, dass alle ihre Dieselmodelle den neuen Diesel vertragen - auch ältere Modelle.

Bildrechte: dpa

Im Zweifel lieber beim alten Diesel bleiben