Am 1. Mai 2023 wurde es eingeführt und gilt als Erfolgsmodell. Für 49 Euro pro Monat den Regional- und Nahverkehr in ganz Deutschland nutzen - das lohnt sich für Reisende. Doch lange war unklar, wie es ab 2024 weitergeht. Wochenlang wurde gestritten und sogar vor einem Aus gewarnt. Nun ist klar: Das Deutschlandticket wird es weiterhin geben, Einzelheiten müssen aber noch geklärt werden. Das sollen die Verkehrsminister der Länder bis zum 1. Mai nächsten Jahres erledigen. Bis dahin ist die Finanzierung erstmal gesichert.

In ihrer Sitzung bekräftigten Bund und Länder ihre Zusage, auch im kommenden Jahr jeweils 1,5 Milliarden Euro für das Ticket zur Verfügung zu stellen. Der Verband der Verkehrsunternehmen schätzt, dass das Deutschlandticket von Mai bis Dezember in diesem Jahr 2,3 Milliarden Euro kostet - bei zugesagten drei Milliarden Euro blieben also 700 Millionen Euro übrig. Für das kommende Jahr erwartet der Verband allerdings Kosten von 4,1 Milliarden Euro - abzüglich der drei Milliarden Euro und der Mittel aus diesem Jahr würden also 400 Millionen Euro fehlen.

Verbraucherschützerin Ramona Pop (Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbandes) äußert deutliche Kritik am Vorgehen: Für viele Menschen seien die 49 Euro bereits die Schmerzgrenze. "Eine Anhebung des Preises gefährdet die Akzeptanz des Deutschlandtickets." Statt die Kosten auf die Verbraucherinnen und Verbraucher abzuwälzen, sollten Bund und Länder ihre Mittel erhöhen und für einen besseren und bezahlbaren Nahverkehr sorgen. "Wer den Umstieg auf den öffentlichen Nahverkehr will, muss dafür sorgen, dass er bezahlbar ist."



Der Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe, Jürgen Resch, kritisiert: "Während für den Bau neuer Autobahnen Milliarden verschwendet und Kostensteigerungen problemlos hingenommen werden, erscheint die Finanzierung eines bezahlbaren 49-Euro-Tickets nahezu utopisch." Dabei sei das Deutschlandticket "bislang eines der wenigen guten Dinge, die die Bundesregierung in Sachen Verkehrswende zustande gebracht hat".



Mit dem Beschluss von Bund und Ländern "geht die Debatte um die Zukunft des Tickets also in die Verlängerung", resümiert der Verband der Verkehrsunternehmen. Er fordert - wie auch der Verbraucherzentrale Bundesverband - Lösungen für Studierende und das Jobticket im künftigen Konzept.