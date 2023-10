Im Ausland zu tanken lohnt sich generell nur für Menschen, die nahe einer Grenze leben. Ansonsten schlagen die hohen Spritkosten für die Anfahrt, Zeitaufwand und Abnutzung des Kfz zu sehr zu Buche. Deutlich günstiger als in Deutschland kann man in Tschechien und Polen tanken. Auch in Österreich kommt man in der Regel etwas günstiger davon.



Vergleichbare Regelungen wie den deutschen Tankrabatt gibt es auch in anderen EU-Ländern. In Frankreich wurde der Rabatt in der Nacht zum Donnerstag erhöht: Statt bisher 18 Cent wird im September und Oktober auf dem Festland ein Nachlass von 30 Cent pro Liter Benzin oder Diesel gewährt. Damit dürften die deutschen Preise auf jeden Fall unterschritten werden.



Wie in Deutschland, ist auch in Luxemburg der Preisnachlass mit Beginn des neuen Monats ausgelaufen. Der Weg über die Grenze könnte sich dennoch rentieren. Denn in Luxemburg legt der Staat die Höchstpreise an den Zapfsäulen fest. Tankstellen dürfen sie unter-, aber nicht überschreiten. Aktuell liegen sie unter dem deutschen Durchschnitt.



In die Niederlande sollte man nicht reisen, um günstiger zu tanken. Dort ist der Sprit in der Regel teurer als bei uns.