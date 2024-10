Zu schnell unterwegs gewesen, bei Rot über die Ampel gefahren, geblitzt - und schon flattert ein Bußgeldbescheid ins Haus. Der enthält Angaben zum Beschuldigten (dem Fahrzeughalter oder der Fahrzeughalterin), ein Blitzerfoto und ggf. die Angaben des Messgeräts als Beweismittel sowie die dafür fällige Geldbuße und Strafe. Ob es für das Vergehen auch Punkte in Flensburg gibt, verrät der Bescheid nicht.

Dieser Einspruch muss schriftlich (am besten per Brief mit Rückschein) der Bußgeldstelle mitgeteilt werden.



Eine Begründung für den Einspruch ist vorerst nicht nötig. Die sollte erst dann nachgereicht werden, wenn man die Aufzeichnungen der Bußgeldstelle gesehen und ggf. mit seinem Anwalt ausgewertet hat.