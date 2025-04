Insgesamt gilt: Besonders auf unfallträchtigen Streckenabschnitten und in Gebieten mit Gefährdungslage müssen Sie auf verstärkte Geschwindigkeitskontrollen achten. Besonders vor Schulen und Kitas will die Polizei verstärkt kontrollieren.



Laut ADAC nehmen einige Bundesländer wie Berlin und das Saarland nur in geringem Ausmaß oder gar nicht an den Blitzeraktionen teil. Die Gründe: zu wenig Personal oder Zweifel an der Sinnhaftigkeit.