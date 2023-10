Ob im Herbst bei Nebel oder im Winter bei Schnee und Regen: Autofahrer sollten im Winter die Geschwindigkeit generell reduzieren. Wer bei schlechtem Wetter zu schnell unterwegs ist und dabei von der Polizei ertappt wird, muss mit einem Bußgeld von 100 Euro sowie einem Punkt in Flensburg rechnen. Hier ist auch kein Blitzer notwendig. Ob der Fahrer mit einer angemessenen Geschwindigkeit unterwegs war, entscheiden allein die Polizisten. Doch was bedeutet "angemessen"? Hier eine kleine Merkhilfe: Beträgt die Sichtweite weniger als 50 Meter, darf man laut Straßenverkehrsordnung höchstens Tempo 50 fahren.

Die eigene Sicht ist immer entscheidend. Schwierig wird das, wenn es extrem schneit. Daher immer darauf achten, dass die Scheiben von Reif und Eis befreit sind, bevor Sie losfahren. Ist die Windschutzscheibe unzureichend freigekratzt, droht ein Verwarngeld von mindestens 10 Euro. Kommt es beim Fahren zu einem Unfall (ohne Personenschaden), drohen sogar 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg. Auch in diesen Fällen drohen Bußgelder:

Winterreifen drauf

Bei glatten und schneebedeckten Straßen gilt in Deutschland die Winterreifenpflicht. Einen Stichtag für den Wechsel gibt es trotzdem nicht. Automobilverbände empfehlen als Orientierung die so genannte "O-bis-O-Regel": Von Oktober bis Ostern sollte mit Winterreifen gefahren werden. Die bieten nicht nur bei niedrigen Außentemperaturen mehr Fahrsicherheit, sondern haben auch bei Laub und Lehm einen guten Grip.



Licht prüfen lassen

Gut sehen und gesehen werden ist für Autofahrer gerade in der dunkleren Jahreszeit wichtig. Viele Werkstätten bieten dafür kostenlose Licht-Checks an. Dabei wird geprüft, ob alle Leuchten am Auto funktionieren und eine Fahrbahn ausreichend ausleuchten können.