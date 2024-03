Bildrechte: imago/Westend61

Mieter- und Vermieterrecht Veränderungen am Miet-Objekt: Welche Umbauten sind in Haus oder Wohnung erlaubt?

10. März 2024, 15:37 Uhr

Die Küche zu klein, der Teppichboden aus der Mode. Auch wer zur Miete wohnt, möchte sich in den eigenen vier Wänden wohlfühlen - und dafür so manche Veränderung vornehmen. Doch sobald es an Umbauten geht, sollte man sich im Vorfeld mit dem Vermieter in Verbindung setzen. Denn spätestens zum Auszug muss die Wohnung in ihren ursprünglichen Zustand zurückversetzt werden. Welche Rechte haben Mieter und Vermieter? Ein Überblick.