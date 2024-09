Der Schock! Ein Brief vom Vermieter, darin die Kündigung - wegen Eigenbedarfs. So etwas passiert häufiger als man denkt. Die Rechtslage ist prinzipiell klar: Die Wohnung oder das Haus gehört jemandem und der darf dann natürlich auch einziehen - oder dessen Kinder, oder dessen Eltern.



Doch Mieterinnen und Mieter sollten ganz genau hinschauen, ob das Kündigungsschreiben so in Ordnung ist.