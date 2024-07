Fast jeder kennt den Spruch "Sieben Stiche töten ein Pferd, drei Stiche einen Menschen". Doch das stimmt nicht: Ein Hornissenstich ist nicht giftiger als der einer Biene oder Wespe. Allein den Stich als solchen empfinden viele Menschen als extrem schmerzhaft. Das liegt am längeren und dickeren Hornissenstachel und der Giftkomponente Acetylcholin. Insgesamt injiziert eine Hornisse aber weniger Gift in den menschlichen Körper als eine Wespe. Wer nach einem Insektenstich Schwindel, Atemnot oder gar Herzrasen zeigt, sollte den Rettungsdienst rufen.

Zumeist überleben bereits befruchtete Königinnen den Winter allein. Sie bauen im Frühjahr ein kunstvolles Nest aus Holzbrei und legen Eier, die sie zunächst alleine aufziehen, bis die Arbeiterinnen geschlüpft sind.



In einem Nest leben 400 bis 700 Tiere zusammen, meist in morschem Holz. Daher sind sie oft in Schuppen, alten Bäumen oder dem Dachboden zu finden. Wird es ihnen dort zu eng, suchen sie sich eine "Filiale". So kommt es, dass im August und September ein ganzes Volk plötzlich im Gartenschuppen auftaucht. Im Winter stirbt dann das gesamte Volk bis auf die Königin.