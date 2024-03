Abschütteln und trocken lagern

Empfohlen wird hingegen, das Gerät nach einem Wasser-Vorfall mit der Öffnung nach unten leicht gegen die Handfläche zu klopfen. Überschüssige Flüssigkeit soll so abgeschüttelt werden.



Anschließend soll das Gerät in trockener und gut belüfteter Umgebung lagern. Nach Angaben von Apple kann es bis zu 24 Stunden dauern, bis die Feuchtigkeits-Warnmeldung auf dem Display verschwindet.

Geduldig sein beim Trocknen

Generell gilt: So schnell wie ein Wasser-Schaden da ist, so langwierig kann es sein, bis die Folgen behoben sind. Geduld ist also gefragt.



Ein weiterer Tipp ist, das Handy direkt auszuschalten, nachdem es nass geworden ist, um Kurzschlüsse zu verhindern. Experten raten sogar dazu, das Gerät zwei bis drei Tage trocknen zu lassen, am besten in einer Tüte mit Silica-Gel, und es auch erst dann wieder einzuschalten. Es kann dabei auch helfen, bewegliche Teile, wie die SIM-Karte, herauszunehmen und separat zu trocknen.



Helfen die Schritte nicht, steht der Gang zu einem Fachunternehmen an. Auch wenn die Experten das Gerät nicht mehr retten können, lassen sich durch spezielle Verfahren möglicherweise wichtige Daten sichern.

Probleme beim Laden wegen verschmutzter Buchse

Ein weiteres Problem vieler Smartphone-Besitzer ist, dass sich das Gerät nicht mehr richtig oder nur widerwillig aufladen lässt. Oft ist das Problem nicht der alte Akku oder ein veraltetes Gerät, sondern die verschmutzte Ladebuchse.



Dort sammelt sich mit der Zeit allerhand Staub oder anderer Schmutz, der einen fehlerfreien Kontakt von Ladekabel und Smartphone verhindern kann.

Mit Luftdruck gegen den Schmutz

Weil der Lade-Anschluss meistens schmal und klein ist, lässt er sich nicht einfach mit einem Tuch reinigen. Hier ist Luftdruck gefragt. Aber Vorsicht: Nicht einfach in die Öffnung pusten, denn so könnten Speicheltröpfchen in den Anschluss gelangen, was die Kontakte zum Stecker schädigen kann.



Als Alternative gibt es für wenige Euro kleine Druckluft-Dosen zu kaufen, die das Freipusten erledigen. Grobe Schmutzpartikel können auch durch einen spitzen Gegenstand entfernt werden. Aber Vorsicht: Dabei nicht zu grob vorgehen, damit die Buchse nicht beschädigt wird.

Kein Öl bei Kratzern