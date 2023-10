Secondhand: Alte Handys verkaufen oder recyceln? Diese Möglichkeiten gibt es

Recycling ist nicht immer die erste Wahl, wenn es um den ressourcenschonenden Umgang mit Handys geht. Ungenutzte Geräte sollten immer zuerst - je nach Zustand - weiterverkauft oder repariert werden, bevor sie ins Recycling gehen.

Ist ein Gerät noch voll funktionsfähig, sollte es weiter genutzt werden. Vielleicht braucht ein Freund oder Verwandter ein neues Gerät. Ansonsten sind Auktionsplattformen, Flohmärkte oder Social Media-Gruppen gute Anlaufstellen, um einen Käufer zu finden. Mittlerweile gibt es neben den klassischen An- und Verkaufsgeschäften auch online viele Anbieter, die Altgeräte ankaufen.



Wichtig dabei: Das Gerät möglichst realistisch bewerten. Dann ist der Betrag, den die Plattform für das Gerät bietet, möglichst genau. Geld gibt es allerdings erst, wenn das Gerät eingeschickt und bewertet wurde. Das kann einige Tage dauern. Und: Sie sollten vor dem Verschicken natürlich Ihre persönlichen Daten vom Gerät löschen. Bildrechte: imago images / Panthermedia

Solche Plattformen sind aber auch eine gute Möglichkeit, den Wert des Gerätes schätzen zu lassen. Wer es dann lieber privat weiterverkauft, hat einen guten Anhaltspunkt, was andere dafür zahlen würden.

Inzwischen gibt es auch immer mehr Automaten, an denen man sein altes Handy weiterverkaufen kann. Das funktioniert so: Am Automaten muss man zunächst ein paar Fragen zum Gerät beantworten und es dann mit dem Automaten verbinden. Dieser überprüft das Gerät und liest die IMEI-Nummer aus.



Wenn der Verkäufer mit dem Preis einverstanden ist, nimmt der Automat das Gerät an und der Verkäufer bekommt sein Geld. Aber Vorsicht, gerade wenn der Automat in einem Elektronikgeschäft steht, kann es sich dabei um einen Gutschein für das Geschäft handeln und nicht um Bargeld! Der Vorgang kann aber jederzeit abgebrochen werden, wenn man das Gerät doch behalten möchte. Bildrechte: dpa

Übrigens: Solche Automaten nehmen meist auch defekte oder beschädigte Geräte an. So kann man sie unkompliziert zu (nicht ganz so viel) Geld machen. Aber auch hier gilt: Bevor man aktiv wird, sollten sämtliche persönliche Daten vom Gerät gelöscht worden sein. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier.

Alte Geräte anders weiternutzen

Viele behalten alte Handys mit dem Gedanken, das "kann man ja immer noch mal gebrauchen". Und tatsächlich gibt es Möglichkeiten, alte Geräte anders weiterzunutzen:

als Babyfon oder zur Haustier-Überwachung

als mp3-Player

als mobiler Hotspot

als Navigationssystem

Reparieren (lassen)

Ist das Gerät kaputt oder der Akku leer, kann sich eine Reparatur lohnen. Auch dafür gibt es Anbieter, die im Internet leicht zu finden sind. Wichtig: Seriöse Anbieter begutachten das Gerät und geben eine ungefähre Schätzung ab, was die Reparatur kosten wird, bevor sie den Auftrag annehmen. Bildrechte: IMAGO / CHROMORANGE

Im Netz finden sich auch alle möglichen Anleitungen, um die Reparatur selbst durchzuführen. Egal, ob das Display gesprungen ist oder der Akku schlapp macht: Die Reparatur eines Handys sieht in den DIY-Videos oft ganz einfach aus. Wichtig zu wissen ist aber: Wenn das Gerät noch unter Garantie steht, erlischt diese, sobald man selbst Hand anlegt. Hier kann es sich lohnen, den Hersteller zu kontaktieren. Meist bieten diese auch einen Reparaturservice an, der allerdings unter Umständen teurer sein kann als unabhängige Dienste. Dafür kann man hier sicher sein, dass wieder Originalteile eingebaut werden.

Recyceln

Erst wenn Verkauf oder Reparatur nicht mehr in Frage kommen, sollten Altgeräte recycelt werden. Am einfachsten geht das im Elektrofachhandel. Seit 2022 ist die Rücknahme von Altgeräten gesetzlich besser geregelt. Demnach müssen Onlinehändler Kundinnen und Kunden fragen, ob sie bei der Bestellung eines neuen Geräts ein altes abgeben wollen. Für Kleingeräte bis 50 Zentimeter müssen Onlinehändler außerdem Rücknahmestellen in zumutbarer Entfernung anbieten. Geräte, die kleiner als 25 Zentimeter sind - und dazu zählen auch Handys - können im Elektrofachhandel zurückgegeben werden, auch wenn man nichts kauft. Mittlerweile geht das auch in vielen Supermärkten.

Die Wertstoffhöfe nehmen ebenfalls alte Handys an. Bildrechte: IMAGO

Auch viele Mobilfunkanbieter haben das Problem mit Altgeräte erkannt und bieten Lösungen an. Einige arbeiten mit dem Naturschutzbund "Nabu" zusammen. Dieser sammelt ungenutzte Handys, die dann über einen gemeinnützigen Partner geprüft, repariert und weiterverkauft oder recycelt werden. Andere nehmen die Geräte selbst zurück und kümmern sich um das Recycling. Das eingenommene Geld wird nach eigenen Angaben gespendet.

Bloß nicht in den Hausmüll!