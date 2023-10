Ab und zu in den Schatten!

Handys sollten, genau wie der Mensch auch, nicht den ganzen Tag in der Sonne verbringen. Wenn Smartphones und besonderes bestimmte Einzelteile in ihnen, wie Akkus oder das Display viel Sonnenstrahlung und Hitze ausgesetzt sind, können sie Schaden nehmen. Das gilt auch für Powerbanks. Die Akkus entladen sich in der Hitze selbst und halten nicht mehr so lange wie üblich.



Die Hosentasche als Aufbewahrungsort ist allerdings auch keine gute Idee. Durch die Körperwärme wird das Gerät zusätzlich erhitzt. Besser geeignet ist die Handtasche oder der Rucksack. Wer am Strand unterwegs ist, kann das Handy auch einfach unter das Handtuch legen. Übrigens sorgen auch dicke Handyhüllen, beispielsweise aus Silikon, für einen ähnlichen Effekt und einen Wärmestau. Besonders im Sommer sollte die Luft um das Gerät gut zirkulieren können.

Wenn es doch passiert, dass sich das Handy überhitzt, sollten schnellstmöglich alle Apps geschlossen und das Telefon ausgeschaltet werden. Das Smartphone braucht jetzt eine Weile Ruhe, um sich wieder abzukühlen. Handy aber bitte nicht in den Kühlschrank legen!

Auf Spiele und Videos verzichten!

Einige Apps verlangen dem Handy viel Leistung ab. Dazu zählen unter anderem Spiele, Videos oder Navigations-Apps. Besonders an heißen Tagen sollte wenn möglich auf die Nutzung solcher Apps verzichtet werden, da so zusätzlich Eigenwärme produziert wird. Das entlastet nicht nur den Prozessor des Handys sondern auch den Akku.



Noch besser wäre natürlich einfach abschalten. So läuft man gar nicht erst Gefahr, bestimmte Apps zu nutzen. Wer allerdings auf das Smartphone angewiesen ist, kann es auch mit dem Flugmodus probieren. Bildrechte: IMAGO / Westend61

Handy vor Sand und Meer schützen!

Handys vertragen sich nicht unbedingt mit Wasser und Sand. Sollte das Telefon doch ausversehen im Strand landen, können kleine Sandpartikel einfach mit einem Pinsel entfernt werden. Das verhindert, dass durch die kleinen Körner Kameralinse oder Display zerkratzen oder sich der Sand in der Ladebuchse anstaut.



Mindestens genau so viel Vorsicht ist am Wasser mit dem Handy geboten. Wenn das Telefon im Wasser gelandet ist, sollte es nicht umgehend wieder angemacht werden, dann kann nämlich ein Kurzschluss drohen. Lieber SIM-Karte und Speicherkarte entfernen und beides separat vom Handy eine Weile lang trocknen lassen.