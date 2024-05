Es geht wieder los – wer einen Garten hat, der kennt auch die Plage mit den glitschigen und gefräßigen Schnecken, die vor allem junge Triebe von Salat und Co. abfressen. Doch was kann man gegen die Schädlinge tatsächlich machen und welche Tipps schaden eher?

In unseren Gefilden sind vor allem die Spanische Wegschnecke, die Gartenwegschnecke und die Genetzte Ackerschnecke aktiv – alles Nacktschnecken. Unter Gartenfreunden kursieren viele verschiedene Tipps, wie man sie wieder los wird. Doch Hausmittel wie Bierfallen können gegen die Tiere nichts ausrichten, denn sie ziehen die Schädlinge geradezu magisch an, statt sie zu bekämpfen. Was wirklich hilft? Nicht nur auf eine Methode setzen!

Nicht alles, was wir Menschen mögen, kommt bei den Schnecken gut an – machen Sie sich das zunutze:

Nacktschnecken ziehen sich gerne unter Töpfen und große Salatblätter, Laubhaufen, unter Grasschnitt oder feuchte Bretter zurück – gute Orte, um sie am Morgen einzusammeln.



Besonders ergiebig ist dabei der Salatfallen-Trick: Dafür sollten sie am Abend Salatblätter unter einem feuchten oder nassen Sack auslegen – am nächsten Morgen können Sie bis zu 30 Schnecken absammeln!



Zum Vormerken für den Herbst: Schnecken legen ihre Eier in dunkle Ecken und im Boden ab. Hier können sie ebenfalls einfach abgesammelt werden.