Ist der Frühling gekommen, ist es höchste Zeit, Garten und Boden von Laubresten und Fallobst aus dem vergangenen Herbst zu befreien. Anschließend die Oberfläche der Erde in den Beeten und unter den Pflanzen leicht durchharken. Dabei sollte man nicht in zu tiefe Erdschichten vordringen, denn dort hat das Leben bereits begonnen. Auch das leidige Unkrautrupfen gehört zu den notwendigen Gartenarbeiten im Frühjahr. Danach können Dünger wie Kompost oder Hornspäne ausgebracht werden - je nach Beschaffenheit des Bodens. Schwere lehmige Böden brauchen Sand und Rindenhumus, leichte sandige Böden reichhaltiges Gesteinsmehl und lehmhaltige Erde.

Ein saftig grüner Rasen ist der Stolz so manchen Gartenbesitzers. Doch wer es besonders prächtig haben will, muss mit der Pflege bereits im März beginnen. Dabei ist die Rasenfläche mit einem Rechen gründlich von Moos zu befreien. Wem das zu mühselig ist, kann sich im Gartencenter für wenig Geld einen Motor-Vertikutierer ausleihen. Auf chemische Hilfsmittel sollte verzichtet werden.

Wer im Sommer reiche Blüte will, muss im Frühjahr schneiden. Das gilt vor allem für Strauchrosen und Ziersträucher. Die Winterblüher sollten Sie auslassen, da sie sonst einen Teil ihrer Blüte verlieren. Und: Arbeiten Sie mit scharfen und sauberen Gerätschaften, sonst könnte der Schaden größer als der Nutzen sein. Obstbäume und Hecken dürfen nur zart gestutzt werden, um die Vögel nicht beim Nestbau zu stören. Laut Bundesnaturschutzgesetz ist es verboten, in der sogenannten Schonzeit zwischen 1. März und 30. September Gehölze und Hecken radikal zurückzuschneiden. Übrigens: Wer einen neuen Sichtschutz pflanzen möchte, der sollte das idealerweise ebenfalls im März tun.

Gemüsesorten wie Blumenkohl, Kohlrabi oder Schnittsalat können bereits ab Februar im Haus vorgezogen werden. Doch auch im März ist es noch nicht zu spät - auch nicht für Tomaten. Die Direktsaat im Beet ist von der Winterhärte der jeweiligen Blumen- oder Gemüseart abhängig. Wann welche Sorte dran ist, kann auf der Verpackung nachgelesen werden. Einige Gemüsearten, wie Möhren, Mangold oder Zwiebeln, dürfen bereits im März direkt in den Boden gesät werden. Ebenso unempfindliche Kräuter wie Petersilie, Kümmel, Beifuß, Zitronenmelisse, Liebstöckel, Schnittlauch und Sauerampfer oder blühende Herbststauden wie Chrysanthemen, Astern, Japan-Anemonen und viele Gräser. Im Anschluss die Beete mit Folie oder Vlies abdecken, damit die Sämlinge vor Frost geschützt sind.

Sobald die Temperaturen im Frühjahr dauerhaft über dem Gefrierpunkt liegen, ist es Zeit, die Kübelpflanzen aus ihrem Winterquartier zu holen. Nach der langen Ruhephase sind die Gewächse hungrig nach Sonnenlicht und Wärme. Alle zwei bis drei Jahre ist es notwendig, die Pflanzen umzutopfen. Ein größerer Topf macht es der Kübelpflanze möglich, sich wieder frei zu entfalten. So kann sie Nahrung aus der Erde ziehen und durch Ausbilden neuer Wurzeln für sicheren Stand sorgen. Eine reiche Blüte belohnt die Mühen.

Eine gute Planung ist alles. Zeichnen Sie sich die Maße Ihres Gartens (oder ihrer Balkonkästen) auf - und überlegen Sie sich genau, was Sie wohin pflanzen wollen. Wichtig ist, dabei die Schatten-, Halbschatten- und Sonnenplätze zu bedenken. Sonst wird aus dem Blütentraum nichts, denn jede Pflanze hat ihre Vorlieben.



Wer seine Pflanzen selber ziehen möchte, kann das in einem Saatkasten am Fenster tun. Dafür eignen sich neben Kräutern wie Basilikum, Kerbel und Koriander Blumen wie Löwenmäulchen, Begonien, Schmuckkörbchen, Männertreu und Eisenkraut.