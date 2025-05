Auch wenn die meisten Menschen bereits in Frühlingsstimmung waren, stehen fünf potenzielle Wetter-Vermieser in den Startlöchern. Sie heißen Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und "Kalte Sophie" - besser bekannt als die Eisheiligen. In diesem Jahr scheinen sie schon etwas verfrüht uns einen Besuch abzustatten.



Vom 11. bis 15. Mai sorgen sie jedes Jahr aufs Neue für Angst und Schrecken unter Hobbygärtnern. Denn die können es meist kaum erwarten, Terrasse, Balkon und Garten schon bei den ersten Sonnenstrahlen frisch zu begrünen.



Das kann sich rächen, wenn die Temperaturen plötzlich wieder in Richtung Gefrierpunkt wandern: Winterharte Frühblüher wie Stiefmütterchen, Ranunkeln, Tulpen oder Primeln halten tiefe Temperaturen kurzfristig gut aus. Anders jedoch sieht es bei mediterranen Blumen, Stecklingen oder vielen Gemüsesorten aus. Um die sollte man sich kümmern.

Bildrechte: picture alliance / dpa | Karl-Josef Hildenbrand

Vlies, Folie oder Reisig schützen vor Nachtfrost

Wenn Sie bereits Oleander oder Margeriten in Kübeln stehen haben, sollten Sie sie nachts reinholen - sonst droht der Blumen-Tod. Ist das nicht möglich oder stehen die Pflanzen in einem Beet oder Balkonkasten, decken Sie sie mit einem Vlies oder einer speziellen Folie ab. Das gibt es in jedem Garten- oder Baumarkt.



Dieser Kälteschutz sollte allerdings nur einige Tage und am besten nur nachts angebracht werden. Denn die Pflanzen brauchen gerade im Frühling viel Licht, um zu wachsen. Außerdem staut sich unter einer Folie schnell Feuchtigkeit. Im schlimmsten Fall züchten Sie Schimmelpilze heran.

Spalierobst abdecken

Sie haben Obst als Spalier oder Mini-Baum an der Hauswand gepflanzt? Dort ist es wärmer und die Blüten sind meist schon offen. Diese sollten ebenfalls unbedingt mit einem leichten Tuch geschützt werden, wenn die Temperaturen in der Nacht unter null Grad fallen.



Sie haben Tomaten selber gezogen oder Stecklinge von Blühpflanzen auf der Fensterbank gepflegt? Warten Sie mit dem Auspflanzen oder der Saat von Zucchini, Gurken und Bohnen bis nach dem 15. Mai. Auch Kräuter, Oleander, Petunien und Begonien dürfen dann ins Freie.

Bildrechte: picture alliance / dpa-tmn | Christin Klose

Anfang und Mitte Mai hat sich die Wetterlage meist noch nicht für den Sommer stabilisiert. Auf dem Festland sind die Temperaturen bereits angestiegen, über dem Meer herrschen hingegen noch eisige Temperaturen. Durch diese Differenz können Tiefdruckgebiete entstehen, die dazu führen, dass kalte Polarluft von Norden her nach Deutschland in Richtung Festland strömen kann. Bei wolkenlosem Himmel kann das schnell Bodenfrost bedeuten.



Da es im frühen Mittelalter keine Wetterprognosen gab, stellten die Bauern aufgrund ihrer Beobachtungen eigene Regeln auf. Frostige Nächte fielen zufällig mit den Gedenktagen von fünf Heiligen aus dem 4. und 5. Jahrhundert nach Christus zusammen - die "Eisheiligen" waren geboren.



Erst nach der "kalten Sophie" am 15. Mai wird das Wetter - statistisch gesehen - stabiler. Da Bodenfrost eine Saat vernichten kann, durfte früher die Aussaat erst Mitte Mai erfolgen. Auch heute noch richten sich vieler Orts Kleingärtner und Hobbybauern nach der Regel: "Pflanze nie vor der kalten Sophie."