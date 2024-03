Ihre Blüten erinnern an Krokusse, doch die Pflanze ist hochgiftig. Die Substanz Colchizin ist in allen Teilen der Herbstzeitlose enthalten. Schon fünf Gramm der Samen oder 50 Gramm der Blätter können für den Menschen tödlich sein. Auch für (Weide)Tiere ist die Pflanze tödlich. Tragen Sie bei der Gartenarbeit Handschuhe!

Wer das Glück hat, in der Nähe von blühendem Bärlauch zu leben, kann sich freuen, denn Bärlauch gilt als sehr wohlschmeckende und gesunde Pflanze. Bärlauch-Pesto, Bärlauch-Butter oder Bärlauch-Öl sind schnell gemacht und sehr lecker.



Aber Achtung: Bärlauch darf nicht einfach in großen Mengen geerntet werden. Es gilt die sogenannte Handstraußregelung: jeweils eine kleine Erntemenge in der Größe eines Handstraußes für den Eigenbedarf ist demnach gestattet. Das Sammeln in Naturschutzgebieten oder auf Flächen von Naturdenkmalen ist nicht erlaubt.



