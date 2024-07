Im Grünen liegen, Sommer und Sonne genießen? Gar nicht so einfach, wenn es um einen herum kreucht und fleucht. Deutschland schlägt Ameisenalarm. Ob im Haus oder draußen im Garten: Die Krabbeltiere können ganz schön lästig werden. In unseren Breiten leben rund 100 Ameisenarten - die sich mit ein paar einfachen Tricks ganz leicht vertreiben lassen.

Im Freien kann man etwas rigoroser vorgehen und die Ameisenstraßen mit Schulkreide, Kalk oder zerkleinerten Eierschalen unterbrechen oder umleiten. Denn: Ameisen mögen keine staubige Umgebung. Kreist man z.B. die betroffenen Stellen mit Kreide ein, so werden die Ameisen nicht mehr darüber krabbeln.

Was Ameisen nicht ausstehen können? Lärm und Stress. Deshalb suchen sie sich für ihre Nester eine möglichst ruhige Umgebung.



Noch ein Ameisen-Gräuel? Feuchtigkeit. Wer die Plagegeister loswerden will, sollte deshalb gießen, was das Zeug hält, regelmäßig jäten, hacken oder düngen.