Die Münchnerin Günes Seyfarth rettet seit mehr als zehn Jahren Lebensmittel. Privat kocht die Dreifach-Mama fast ausschließlich mit Zutaten, die sonst im Müll gelandet wären. Denn Nachhaltigkeit und Genuss passen zusammen, auch wenn es viele nicht glauben wollen. Und was im Kleinen funktioniert, sollte auch in Groß gehen, dachte sich Günes Seyfarth. Ihr Ziel: Mit geretteten Ressourcen so viele Menschen wie möglich bekochen.



Sie gründete den Verein Foodsharing München mit und startete im Dezember 2020 ihr eigenes Klimaschutz-Projekt "Community Kitchen" - ein Gastronomie-Konzept, bei dem nur mit geretteten Lebensmitteln (insgesamt 18 Mio. Tonnen im Jahr) Mahlzeiten gekocht und verteilt werden. Sechs Mal in der Woche bietet Günes Seyfahrt in ihrer "Community Kitchen" in München einen Mittagstisch mit frisch zubereiteten Gerichten an. Außerdem beliefert ihr Team Kitas, Schulen und Unternehmen.