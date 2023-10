Umgestürzte Bäume, abgedeckte Dächer, eingestürzte Kamine - gut 70 Prozent der Schäden, die durch Unwetter verursacht werden, entstehen an Gebäuden. Für die kommt in der Regel die Wohngebäudeversicherung auf.

Erfüllt sein muss jedoch eine Bedingung: Ein "Sturm" liegt ab Windstärke acht vor, also ab 62 Kilometern pro Stunde. Auskunft zur Stärke eines Sturms bekommt man über den Deutschen Wetterdienst , auch vergleichbare Schäden in der Nachbarschaft können als Beweismittel herangezogen werden.

Natürlich haftet eine Versicherung nur für das, was in der Police steht. Sprich: Sind Stürme und Hagelschäden in der Police zu finden, dann werden die dadurch verursachten Schäden reguliert. Allerdings nur für die Gebäudeteile, die in der Police stehen. Daher sollte man vor dem Abschluss einer Versicherung darauf achten, dass sie auch für Nebengebäude wie Garage oder Gartenhaus greift.