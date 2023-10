Es trägt den sperrigen Namen Plattformen-Steuertransparenzgesetz (PStTG) und ist seit dem 1. Januar 2023 in Kraft. Das Gesetz sieht vor, dass die Betreiber digitaler Plattformen nun Einkünfte melden müssen, die von Anbietern auf diesen Plattformen erzielt worden sind. Mit dem Gesetz wird eine EU-Richtlinie umgesetzt. So hat es der Bundestag beschlossen. Davon betroffen sind nicht nur professionelle, sondern auch private Verkäufer. Ziel sei es, dass Unternehmen wie Airbnb, Ebay, Ebay Kleinanzeigen, Etsy, Vinted oder Momox steuerlich transparenter arbeiten müssen.

Konkret heißt das, dass alle privaten Verkäufe, die über eine Online-Plattform abgewickelt werden, von den Anbietern an die Finanzbehörden gemeldet werden müssen. Dabei ist egal, was verkauft wird: Bücher, Klamotten, gebrauchte Möbel oder veraltete Technik. Unter das Gesetz fallen auch Dienstleistungen, Verpachtungen oder Vermietungen, wie sie etwa auf Airbnb angeboten werden.

Sollte man den Freibetrag oder die Anzahl der Verkäufe überschreiten, kann Einkommenssteuer, Umsatzsteuer oder womöglich sogar Gewerbesteuer fällig werden. Es zähle aber stets der Einzelfall, zudem dürften auch eventuell entstandene Vorkosten bei einem womöglich anfallenden Gewinn geltend gemacht werden.



Wer die Grenze mit kleinen Verkäufen überschreitet, sollte also nicht gleich in Panik verfallen. Bei einer Meldung an die Steuerbehörden werden erstmal keine steuerrelevanten Grenzen überschritten. Außer dem Informationsfluss seitens der Plattform an den Fiskus passiert zunächst nichts.



Wer allerdings gut laufende Versandgeschäfte als Privatverkäufer betreibt, bei dem wird das Finanzamt nun schneller aufmerksam. Genauso, wenn man eine leer stehende Wohnung laufend und damit quasi gewerblich über Airbnb vermietet, ohne ein Gewerbe dafür angemeldet zu haben.