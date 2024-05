Was ist die Riester-Rente? Die Riester-Rente ist eine Möglichkeit, mit staatlicher Förderung privat fürs Alter vorzusorgen. Der Plan war, die gesetzlichen Rentenkassen zu entlasten.



In der Ansparphase zahlt man monatlich oder jährlich einen Geldbetrag ein, um ihn sich später als zusätzliche Rente auszahlen zu lassen. Der Staat fördert das mit einem jährlichen Zuschuss und mit Steuervorteilen.



In der Rentenphase wird das Kapital bis zum Tod ausgezahlt. Auf die Rente muss allerdings Einkommensteuer gezahlt werden. Wer den Vertrag ab dem Jahr 2012 geschlossen hat, kann die Rente frühestens ab dem 62. Lebensjahr in Anspruch nehmen.