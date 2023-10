Wie will man beerdigt werden? Eine wichtige Frage, auf die es viele verschiedene Antworten gibt. Neben der klassischen Sarg- oder Urnenbestattung gibt es nun auch die sogenannte Reerdigung - als Testversuch in Schleswig-Holstein.

Leichnam bleibt 40 Tage im Metallsarg

Bei einer Reerdigung wird der Leichnam in einem "Kokon" bestattet. Das ist ein Metallsarg, in dem Heu, Stroh und Blumen liegen. Auf dieses Bett wird der nackte Leichnam gelegt und anschließend mit einem Deckel versehen. Der Kokon bleibt dann für 40 Tage geschlossen.



In diesen 40 Tagen zersetzt sich der Körper auf natürliche Weise zu Humus, der anschließend auf einem Friedhof beigesetzt wird.



Seit Februar 2022 bietet das Unternehmen "Meine Erde" die sogenannte Reerdigung als Pilotprojekt in Schleswig-Holstein an. Das Unternehmen wirbt damit, dass es sich um eine besonders nachhaltige Art der Bestattung handeln soll. "Wir arbeiten ohne Chemikalien. Nur Sauerstoff führen wir von außen zu", sagt Geschäftsführer Pablo Metz.

Bildrechte: picture alliance/dpa/Christian Charisius

Nach 40 Tagen ist das Weichgewebe des Verstorbenen zu Erde geworden, sagt das Unternehmen. Wie bei einer Feuerbestattung auch, bleiben aber Knochen übrig, die durch eine Knochenmühle gedreht und der Erde wieder beigemischt werden.

Vorteil: Kein Sarg nötig

Die Erde der Reerdigung wird dann auf einem Friedhof beigesetzt. Auf sie wird außerdem noch eine Schicht Friedhofserde gestreut. Ein Sarg ist nicht nötig.

Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Uni Leipzig begleitet Projektversuch

Wissenschaftler Marcus Schwarz von der Universität Leipzig hat die Pilotphase begleitet und verschiedene Erdproben untersucht. Für ihn ist die Reerdigung nach bisherigen Erkenntnissen unbedenklich. Im Gegenteil: "In einem ruhigen, gesteuerten Ökosystem entsteht ein hochpotenter Boden", sagt Schwarz.



Eine Sargbestattung sei dagegen viel problematischer. "Wenn die Leute wüssten, wie sie nach zwei Jahren unter der Erde aussehen, würden sich viele sicherlich so nicht mehr bestatten lassen wollen", erklärt Schwarz.



Durch den Luftabschluss in den Särgen verlangsame sich der Verwesungsprozess. Das Ergebnis seien oft von Schimmel befallene Wachsleichen. Hinzu komme die synthetische Kleidung der Leichen, die oft schwer verrotte.

Bildrechte: dpa

Kritik: Am Ende bleibt gar kein Humus übrig

Doch das Projekt Reerdigung hat nicht nur Befürworter: Der Hamburger Rechtsmediziner Klaus Püschel kritisiert, dass es sich bei der gewonnenen Erde nicht um Humus handle, da er "relativ viel verfaultes Fleisch" enthalte. In Deutschland dürften aber nur pflanzliche Reste kompostiert werden.



Andere Experten halten dagegen, dass es sich nicht um einen Fäulnis-Prozess handelt, sondern lediglich um beschleunigte Verwesung.

Und die Kosten?