Vor einem solchen Verfahren müssen private Schuldner versuchen, sich mit den Gläubigern, also denjenigen, denen sie Geld schulden, außerhalb eines Gerichtsverfahrens zu einigen. Scheitert der Versuch, muss das ein Anwalt oder ein Schuldenberater bestätigen.

Damit geht man dann zum Insolvenzgericht, oft das örtliche Amtsgericht, und muss einen Antrag auf Eröffnung der Privatinsolvenz stellen. Das Gericht prüft, ob man wirklich nicht zahlen kann und leitet einen gerichtlichen Einigungsversuch in die Wege. Wenn auch dieser Versuch scheitert, wird das Insolvenzverfahren eröffnet.

Ist das Verfahren eröffnet, beginnt die sogenannte "Wohlverhaltensphase". Was angenehm klingt, ist in der Realität ziemlich hart: Denn der Schuldner muss drei Jahre lang sein Einkommen abgeben. Verwaltet wird es von einem Treuhänder. Der wird vom Gericht ernannt und leitet das Geld an die Gläubiger weiter.