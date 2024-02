Ein Laptop verbraucht durchschnittlich 30 bis 50 Watt. Innerhalb eines Arbeitstages sind das in etwa 0,32 kWh. Und das kostet Arbeitnehmer gerade mal 43 Cent für fünf Tage Homeoffice.

Wie wir gerechnet haben Die Zahlen für Verbrauch und Preise sind Durchschnittswerte: 12,26 Cent pro kWh für Gas und 26,8 Cent pro kWh für Strom. Ein Mitarbeiter arbeitet im Rechenbeispiel 5 Tage pro Woche im Homeoffice, also 260 Tage im Jahr. Abzüglich 30 Tagen Urlaub bleiben 230 Arbeitstage, also 46 Wochen.

Rechnet man zwei weitere Bildschirme hinzu, wird der Betrag ein bisschen höher, aber nicht signifikant: Pro Bildschirm kommen etwa 96 Cent pro Woche dazu. Insgesamt heißt das: Wer nur zu Hause arbeitet, zahlt etwa 100 Euro pro Jahr an Strom, um die Technik zu betreiben, die er für die Arbeit benötigt.

Doch das ist nicht alles. Warm soll es zu Hause ja auch sein und Licht braucht man im Homeoffice ebenfalls. Auch die Mittagspause findet daheim statt, ebenso die Toilettengänge. Mittagessen an fünf Tagen pro Woche zu Hause zu kochen statt in die Kantine zu gehen, kostet etwa 2,34 Euro nur für den Strom - Wareneinsatz nicht mitgerechnet. Allerdings dürfte Mittagessen im Betrieb dennoch teurer sein.

Was auch nicht viel ausmacht, ist die Beleuchtung. LED-Leuchtmittel sind mit 6 bis 9 Watt so sparsam, dass eine Lampe fürs Homeoffice gerade mal Strom für 3,69 Euro im Jahr verbraucht.



Für Toilette, Händewaschen, Kaffeekochen steigt aber der Wasserverbrauch - um etwa sieben Prozent. In einer Analyse von 2020 geht das Vergleichsportal Verivox von circa 15 Euro Mehrkosten im Jahr aus - für Wasser, Licht, Wassserkocher und Handy aufladen.