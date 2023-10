Smartphone, Laptop, Kamera: Wer die neueste Technik kaufen will, braucht Geld - und die Herstellung dieser Geräte verbraucht enorm viele Ressourcen. Allein in Smartphones stecken unzählige Rohstoffe.

Dabei gäbe es eigentlich genug Geräte. Denn viele liegen nämlich ungenutzt in der Schublade, zum Beispiel fast 210 Millionen alte Handys, so der Branchenverband "Bitkom". Allein der Metallwert dieser Geräte beläuft sich laut einer aktuellen Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft auf rund 240 Millionen Euro. Hinzu kommen knapp 50 Millionen Laptops und 26 Millionen Tablets. Warum also neue Geräte kaufen, wenn es schon genug gibt?