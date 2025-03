Stattliche 20 Paragrafen halten unsere Gesetzbücher bereit, die festlegen, was man zu tun (oder lassen) hat, wenn man etwas findet. Doch die Quintessenz ist einfach: Wer etwas gefunden hat, muss es abgegeben!

Auch, wenn man die Fundsache "gekauft" bzw. "mitgekauft" hat, gilt es, den rechtmäßigen Besitzer oder seine Erben ausfindig zu machen und die Fundsache (gegen Finderlohn) zurückzugeben oder sich an die Polizei oder ein Fundbüro zu wenden.



Wenn man beispielsweise in einem Schrank, den man gebraucht erworben hat, ein Geheimversteck mit einer hohen Summer Bargeld findet - oder teuren Schmuck in einem gebrauchten Klavier.