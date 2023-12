Mindestlohn, Azubi-Vergütung und Mini-Jobs

Wer in Deutschland arbeitet, darf ab dem 1. Januar nicht weniger als 12,41 Euro die Stunde verdienen. Durch diese Erhöhung um 41 Cent steigt ab Januar auch die Obergrenze für sogenannte Mini-Jobs von 520 auf 538 Euro pro Monat. Auch die Mindestvergütung für Azubis im ersten Lehrjahr wird angehoben: Ausbildungen, die ab dem 1. Januar beginnen, werden mit mindestens 649 Euro vergütet - ein Plus von 4,7 Prozent. Ausnahmen per Tarifvertrag sind möglich.

Bürgergeld steigt deutlich

Die mehr als fünf Millionen Bürgergeld-Empfänger in Deutschland sollen zum 1. Januar im Schnitt rund zwölf Prozent mehr Geld bekommen. Für Alleinstehende bedeutet das ein Plus von 61 auf 563 Euro im Monat. Erwachsene, die mit einem Partner zusammenleben, bekommen 506 Euro. Für Kinder liegen die Sätze je nach Alter zwischen 357 und 471 Euro.

Mehr Geld für Pflegekräfte, Pflegegeld steigt

Beschäftigte in der Altenpflege bekommen ab dem 1. Mai mehr Geld. Der Mindestlohn pro Stunde steigt für Pflegefachkräfte auf 19,50 Euro, für Qualifizierte Pflegehilfskräfte auf 16,50 Euro und für Pflegehilfskräfte auf 15,50 Euro.



Das Pflegegeld in der häuslichen Pflege wird um fünf Prozent erhöht - je nach Pflegestufe sind das monatlich 16 bis 45 Euro monatlich mehr. Auch in der ambulanten Pflege werden die Sachleistungsbeträge um fünf Prozent erhöht. Wer Angehörige pflegt, hat ab 2024 jährlich Anspruch auf Pflegeunterstützungsgeld für zehn Arbeitstage je pflegebedürftiger Person.

Mehr Rente und späteres Eintrittsalter

Rund 3,5 Prozent dürfte die Rentensteigerung im Juli bundesweit betragen. Hauptgrund ist die positive Lohnentwicklung. Bei einer Rente von 1.000 Euro dürfte die Steigerung also etwa 35 Euro betragen. Wie hoch die Steigerung genau ausfällt, wird im Frühjahr anhand der dann feststehenden genauen Daten festgelegt.



Die reguläre Altersgrenze für den Renteneintritt steigt zu Beginn des neuen Jahres auf 66 Jahre - das gilt für Versicherte, die 1958 geboren wurden. Für diejenigen, die später geboren wurden, erhöht sich das Eintrittsalter in Zwei-Monats-Schritten weiter. Die reguläre Altersgrenze von 67 Jahren wird demnach 2031 erreicht.

Höherer Kinderzuschlag

Bisher lag der Höchstbetrag des Kinderzuschlags bei 250 Euro. Dieser Betrag erhöht sich ab 2024 auf 292 Euro, was vor allem Familien mit geringem Einkommen entlasten soll.

Mehrwertsteuer bei Restaurantbesuchen

In der Gastronomie gilt vom 1. Januar an wieder der normale Mehrwertsteuersatz von 19 Prozent, statt vorübergehend 7 Prozent. Essengehen könnte also teurer werden.

Inflationsausgleichsprämie

Arbeitgeber können ihren Angestellten noch bis zum Ende des neuen Jahres die 2022 eingeführte Inflationsausgleichsprämie von maximal 3.000 Euro zahlen. Auf sie sind weiterhin keine Steuern und Abgaben fällig.

