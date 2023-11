Wer sich von den vielen herabzählenden Uhren und "Nur solange der Vorrat reicht"-Hinweisen unter Druck setzten lässt, sollte immer bedenken: Rabattaktionen sind keine Eintagsfliegen. Wer etwas Geduld mitbringt und regelmäßig Preise vergleicht, findet auch in den Wochen und Monaten nach "Black Friday" und "Cyber Monday" immer günstige Gelegenheiten, an sein Wunschprodukt zu kommen.

Sollten Sie doch etwas gekauft haben, was Sie eigentlich nicht brauchen und voreilig zugeschlagen haben, können Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen. Das gilt innerhalb von 14 Tagen. Sie können auch ohne Angabe von Gründen vom Verkauf zurücktreten, die Ware zurücksenden und Ihr Geld wiederbekommen. Doch Vorsicht! Hier lohnt sich ein Blick in die AGB des Verkäufers. Gerade bei großen Geräten oder Speditionslieferungen kann es sein, dass Ihnen für die Rücksendung Kosten entstehen. Manche Artikel müssen auch ungeöffnet zurückgeschickt werden oder können gar nicht zurückgegeben werden, zum Beispiel Lebensmittel. Informieren Sie sich am besten schon vor dem Kauf.

Zu der Freude über vermeintliche Schnäppchen auf der einen Seite gesellt sich immer auch Kritik an den Rabatttagen. Das liegt zum einen an den oft schlechten Arbeitsbedingungen bei Onlinehändlern und den gesundheitliche Folgen für die Auslieferer, und zum anderen daran, dass unnötige Einkäufe und häufige Retouren die Umwelt stark belasten. Umweltorganisationen haben aus diesem Grund Gegenbewegungen ins Leben gerufen. Ein Beispiel ist die "Make-Smthng-Week". Sie animiert zum Tauschen, Reparieren und Leihen.

Auch der "Kauf-nix-Tag" geht in diese Richtung. Er findet in vielen Ländern am letzten Samstag im November statt und soll Verbraucher dazu ermutigen, zumindest an einen Tag lang nichts zu kaufen und vor allem: das eigene Konsumverhalten zu reflektieren. In Deutschland ist der "Kauf-nix-Tag" am 25. November und damit einen Tag nach dem "Black Friday".