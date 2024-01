Wie viel Wasser fließt täglich durch die Leitung? Ein Blick auf die Wasser- oder Betriebskostenabrechnung gibt Antwort.



Wenig aufschlussreich ist der allerdings für diejenigen, die in einem Mehrfamilienhaus leben, in dem der Wasserverbrauch pauschal auf die Anzahl der Mieter umgelegt wird. Ein Prozedere, das den Einzelnen nicht unbedingt zum Wasser sparen motiviert.



Hat man den eigenen Verbrauch im Blick, spornt das zu einem sorgsameren Umgang mit dem Wasser an. Die Verbraucherzentrale spricht von einem Sparpotenzial von bis zu 30 Prozent - und das ganz ohne zusätzliche Maßnahmen.