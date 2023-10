Es brodelt im Löffel, dann der Schwung in die Wasserschüssel und anschließend das Hin- und Herdrehen der gegossenen Figur, um zu orakeln - Bleigießen ist für viele der ultimative Silvester-Spaß. Denn wer möchte nicht gern wissen, was das kommende Jahr wohl bringen mag?

Bleigießen ist aber seit 2018 nicht mehr zu haben, da die Dämpfe gesundheitsschädlich sind. Was bietet sich also stattdessen an?

Adler: Erfolg im Beruf

Anker: Hilfe in der Not

Becher/Kelch: Glück

Blume: Neue Freundschaft

Ei/Glocke: Familienzuwachs

Elefant: Geduld und Kraft

Fisch: Geldsegen

Flasche: Geselligkeit, Erfolg und Freude

Flügel: Es geht hoch hinaus

Geweih: Unglück in der Liebe

Hammer: Gehen Sie beherzt Ihren Weg

Herz: Neue Liebe winkt

Hufeisen: Glück im neuen Jahr

Leiter: Beruflicher Aufstieg

Maus: Aufs Geld achten

Muschel: Viele Erlebnisse

Nagel: Ein Wunsch geht in Erfüllung

Pfeife: Gefahr steht bevor

Pfeil: Auf dem eingeschlagenen Weg bleiben

Rakete: Richtig durchstarten

Ring: Eine Hochzeit steht an

Säbel: Probleme im Beruf

Schiff: Fahrt ins Ungewisse

Stern: Glückskind des Jahres

Uhr: Keine Zeit vertrödeln

Vogel: Freiheit genießen

Zigarre: Gespräch mit Chef/Chefin steht an