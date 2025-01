In den Wintermonaten reicht die Intensität und Dauer der Sonneneinstrahlung in Deutschland nicht aus, um Vitamin D im Körper zu bilden. Die körpereigene Bildung in der Sonne ist nur vom April bis Oktober möglich. Im Frühjahr und Sommer können Vitamin-D-Reserven im Fett- und Muskelgewebe gespeichert werden, auf die der Körper in der dunklen Jahreszeit zurückgreifen kann, die aber nicht immer ausreichen.