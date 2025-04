Toilettenpapier ist bei uns der Star. In seiner heutigen perforierten Form auf einer Rolle wird es in westlichen Ländern seit dem späten 19. Jahrhundert als Standard für die Reinigung nach dem Toilettengang genutzt. Die Wissenschaft würde sich etwas anderes wünschen: Studien zeigen, dass das nicht unbedingt die gründlichste Methode ist - zumindest nicht allein. Eine 2021 im Fachblatt Journal of Water & Health veröffentlichte Studie zeigte, dass die Kombination aus Toilettenpapier und Dusch-WC die mikrobielle Verunreinigung der Hände nach dem Stuhlgang deutlich reduziert.

Ein Dusch-WC - auch Washlet genannt - ist eine Toilette mit integrierter Wasserdüse im Sitzbereich, die nach dem Toilettengang einen warmen Wasserstrahl zur Reinigung des Intimbereichs bietet. Sie ist besonders in Japan und Südkorea verbreitet.



In vielen Ländern Süd- und Südostasiens sowie im Nahen Osten und in Nordafrika sind hingegen Bidethandbrausen, auch als Bumguns bekannt, neben der Toilette die Norm.



Und in Italien, Portugal, Spanien, Frankreich sowie einigen südamerikanischen Ländern ist es üblich, ein Bidet zusätzlich zur Toilette für die Reinigung mit Wasser zu haben.