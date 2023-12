Sollte der Bundesausschuss in der im Dezember geplanten Plenarsitzung die Regelung annehmen, wird sie umgehend in Kraft treten. Das bestätige Monika Lelgemann, die Vorsitzende des zuständigen Ausschusses, dem ARD-Hauptstadtstudio.



Sicher eine Reaktion auf die aktuelle Lage: Denn laut dem Robert Koch-Institut leiden aktuell 7,2 Millionen Menschen in Deutschland an akuten Atemwegserkrankungen.



Der Bundestag beschloss schon im Sommer die Krankschreibung per Telefon dauerhaft einzuführen, aber ursprünglich sollte es erst im Januar 2024 dazu genauere Richtlinien geben.