Mehr als 830.000 Menschen in Deutschland stottern laut Bundesvereinigung Stottern & Selbsthilfe. Stottern ist also weiter verbreitet, als man denkt.

Stottern ist eine Störung des Sprechablaufs, eine so genannte Redeflussstörung. Wer stottert, weiß grundsätzlich genau was er sagen möchte, kann es in dem Moment jedoch nicht schnell und störungsfrei aussprechen.



Nach heutigem Kenntnisstand sieht man die Hauptursache von Stottern in einer vererbten Veranlagung. Ganz sicher ist das aber nicht.



Wichtig: Stottern lässt keinerlei Rückschlüsse auf die Intelligenz, den Charakter oder die Herkunft der betroffenen Person zu.