Und so funktioniert es: Penis und Hodensack werden durch den Ring gezogen. Die Hoden werden dabei eng an den Körper und leicht in den Leistenkanal gedrückt - klingt erstmal schmerzhaft, soll aber aushaltbar sein, sagen die Hersteller solcher Ringe und einige Anwender. Wichtig dabei: die passende Größe des Rings.



Trägt man den Ring nun mindestens 15 Stunden am Tag, sorgt das für den gewünschten dauerhaften Temperaturanstieg - und die zeitweise Unfruchtbarkeit.