Prostatakrebs, auch Prostatakarzinom genannt, ist in Deutschland unter Männern die häufigste Krebserkrankung. Nach Angaben der Deutschen Krebsgesellschaft erkranken jedes Jahr mehr als 60.000 Männer daran. Oft mit schlimmen Folgen, denn es handelt sich um die Krebserkrankung, die am zweithäufigsten zum Tod führt.

Um herauszufinden, wie sich Betroffenen helfen lässt, ist man in der Forschung auch auf das Thema Masturbation gestoßen. Warum? Der größte Teil der Samenflüssigkeit wird in der Prostata produziert. Eine Forschungs-Theorie besagt, dass sich regelmäßiges "Durchspülen" der Prostata positiv auswirkt, weil so verhindert wird, dass krebserregende Stoffe in der Drüse bleiben.