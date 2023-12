Laut Studie Mehr Penisbrüche an Weihnachten

Wer hätte das gedacht? Eine Studie zeigt: Über Weihnachten kommt es häufiger zu Sexunfällen, die Gefahr für einen sogenannten Penisbruch ist über die Feiertage höher als sonst. Um genauer zu sein: "Wenn jeder Tag wie Weihnachten wäre, hätten wir in Deutschland 43 Prozent mehr Penisbrüche", so Studienleiter Nikolaos Pyrgides auf Nachfrage des "Guardian".

Penisbruch Der Begriff "Penisbruch" ist eigentlich irreführend, denn Menschen haben keinen Knochen im Penis - es kann also auch streng genommen nichts "brechen". Bei einem Penisbruch wird die Membran des Schwellkörpers verletzt. Der Penis erschlafft sofort und schwillt an. Meist bilden sich daraufhin starke Blutergüsse.

Für ihre Studie haben Fachleute im Magazin "British Journal of Urology International" Krankenhausdaten von 3.421 Männern analysiert - alle hatten einen Penisbruch erlitten. Durchschnittlich waren die Patienten 42 Jahre alt, was darauf hindeutet, dass jüngere Männer besonders vorsichtig beim Sex sind.



Die Forscher warnen vor allzu akrobatischen Stellungen: "Die Verletzung tritt oft bei wildem Sex auf. Besonders in Positionen, in denen man keinen direkten Augenkontakt hat", so Nikolaos Pyrgides von der Ludwig-Maximilians-Universität München.