Eine spezielle Früherkennungsuntersuchung für Hodenkrebs gibt es nicht. Deshalb empfehlen Experten bereits in jungen Jahren: Jeder Mann sollte es sich zur Routine machen, beide Hoden einmal im Monat selbst abzutasten. Ein geeigneter Zeitpunkt ist nach einer warmen Dusche oder einem warmen Bad. Denn wird der Tumor früh erkannt, stehen die Chancen gut, dass man ihn erfolgreich entfernen kann. Laut der Deutschen Krebsgesellschaft liegen die Heilungschancen hier sogar nahezu bei 100 Prozent. Bei Diagnosen im stark metastasierten Stadium sinkt die Heilungschance jedoch auf ca. 70 Prozent, was aber immer noch ein guter Wert ist.

Tasten Sie jeden Hoden einzeln auf der Vorder- und Rückseite ab. Halten Sie den Hodensack dabei am besten mit beiden Handflächen. So können Daumen und Zeigefinger beider Hände für das Abtasten benutzt werden. Rollen Sie den Hoden am besten zwischen dem Daumen und den Fingern hin und her.