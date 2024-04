Was bedeutet eigentlich LGBTQ? Das Akronym (Kurzwort aus Anfangsbuchstaben) kommt aus dem Englischen und steht für: Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender. Oftmals wird der Begriff um weitere Buchstaben ergänzt, zum Beispiel: LGBTQIA, also Lesbian, Gay, Bisexual, Transsexual, Queer, Intersex, Asexual

Cis: So bezeichnet man Menschen, die sich mit ihrem bei der Geburt festgelegten Geschlecht identifizieren, also beispielsweise Männer, die sich als Mann sehen.



Non-binär/Nicht-binär: Diese Menschen lehnen die gesellschaftliche Norm ab, dass es nur zwei Geschlechter, nämlich Mann und Frau, geben soll.



Genderfluid: Wenn die eigene Geschlechtsidentität immer mal wieder wechselt, ist dies die richtige Bezeichnung dafür.



Trans: Diese Menschen sind mit Merkmalen zur Welt gekommen, die entgegengesetzt zu ihrer Geschlechtsidentität sind – also beispielsweise ein Mann, der typisch weibliche Geschlechtsmerkmale hat.