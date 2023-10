Besonders für Frauen scheint es gut zu laufen: 59 Prozent sind zufrieden mit dem Sex. Ein Drittel würde sich sogar als äußerst zufrieden bezeichnen. Aber auch die Männer können über ihre Bett-Abenteuer nicht meckern: Ihre Zufriedenheit liegt bei 55 Prozent. Immerhin.



So richtig befriedigt im Schlafzimmer fühlen sich die sogenannten Millennials (in der Studie die 30- bis 39-Jährigen), dicht gefolgt von der Gen Z (in der Studie die 18- bis 29-Jährigen). Die jüngeren Generationen machen offenbar viel richtig zwischen den Laken.