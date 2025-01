Bereits mit 40 oder 45 Jahren können die ersten Symptome auftreten. Auch dann, wenn die Menstruation noch regelmäßig kommt. Schlafstörungen oder Stimmungsschwankungen gehören in dieser Phase (der Prämenopause) oft zu den ersten Symptomen. Bei vielen Frauen ändert sich der Zyklus in dieser Zeit auch schon leicht, wird etwas kürzer.



Die Hormone geraten ins Ungleichgewicht: Das Progesteron sinkt zuerst, dadurch kann das Östrogen dominanter werden und Symptome wie Wassereinlagerungen hervorrufen.



Oftmals schwanken die Hormone in der Perimenopause stark, so dass sich verschiedene Beschwerden gerne mal "abwechseln". Diese Phase VOR der allerletzten Blutung dauert durchschnittlich vier bis sechs Jahre.