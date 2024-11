Befindet sich eine Frau mitten in der Perimenopause - also der Phase mit vielen Hormonschwankungen - können auch gemessene Werte die Frage nach der Verhütung meist nicht klar beantworten. Im Gegenteil: "Blutwerte alleine bringen nichts", fasst es Wechseljahres-Expertin Dr. Katrin Schaudig zusammen, denn diese Werte schwanken stark.



Eine Herausforderung bei der Einschätzung der Fruchtbarkeit ist in den Wechseljahren zudem, dass viele Frauen in dieser Phase eine Hormontherapie machen. So kann es auch für Fachärzte schwierig sein, zu unterscheiden, ob Blutungen durch die zusätzlichen Hormone bedingt oder natürlich sind.