Wie könnte es anders sein - auch hier spielt das Östrogen wieder eine wichtige Rolle: In den Wechseljahren verändert sich der Stoffwechsel. Viele Frauen nehmen während der Wechseljahre zu. Zudem verändert sich das Fettverteilungsmuster, weg von der "Birne", hin zur "Apfelform", bei der sich das Fett hauptsächlich am Bauch sammelt. Dieses Bauchfett ist sehr ungesund, weil sich dort entzündungsfördernde Stoffe bilden.



Also eine Diät machen? Na ja: Zwar sinkt der Energiebedarf im Alter, es werden also weniger Kalorien benötigt. Der Nährstoffbedarf - Vitamine, Mineralstoffe, Ballaststoffe, Eiweiß - sinkt jedoch nicht, im Gegenteil. Mehr Bewegung und eine Ernährungsumstellung mit weniger Weißmehl und Zucker ist daher eine bessere Idee als zu hungern.