Schweißausbrüche und Hitzewallungen: Diese Symptome der Wechseljahre kennen die meisten Frauen. Wenn dann noch die Regel ausbleibt, ist vielen klar: Ich bin wohl in den Wechseljahren. Was aber, wenn gerade erst der 40. Geburtstag gefeiert wurde, Blutungen noch regelmäßig kommen und die Veränderungen nicht auf der Top-Liste der Wechseljahresbeschwerden stehen? Dann suchen viele Frauen die Ursache im täglichen Stress oder laufen von Arzt zu Arzt, bis sie irgendwann vielleicht einen Tipp bekommen: Diese Beschwerden können im Zusammenhang mit dem veränderten Hormonspiegel stehen.

Viele Frauen kennen das: Sie schlafen schlecht ein oder liegen nachts lange wach. Liegt es am Stress? Nicht immer: Bei vielen Frauen sind Schlafstörungen und Schlaflosigkeit die ersten Anzeichen der Wechseljahre, noch bevor Hitzewallungen oder andere typische Wechseljahrbeschwerden auftreten. Oftmals wird das Absinken des Progesterons dafür verantwortlich gemacht. Doch auch der fein abgestimmte Dialog zwischen Eierstock und Gehirn kommt in dieser Phase aus dem Gleichgewicht, wodurch viele Symptome wie auch Stimmungsschwankungen ausgelöst werden können.

Ein sehr häufiges Phänomen, und zwar interessanterweise gerade in dieser Übergangsphase, wenn die Frauen noch gar nicht an die Wechseljahre denken.

Wer unter Herzrasen und Herzstolpern in der Prä- oder Perimenopause leidet, also in einer früheren Phase, der Wechseljahre, hat meist mit den starken Hormonschwankungen in dieser Zeit zu kämpfen.



Doch auch später meldet sich das Herz bei vielen Frauen: Hitzewallungen bewirken bei manchen Frauen heftiges Herzklopfen, andere berichten von Schwindelgefühlen.



Das Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden, steigt bei Frauen insbesondere nach den Wechseljahren an. Daher sollten weitergehende Herz-Kreislauf-Symptome unbedingt ernst genommen und ärztlich abgeklärt werden, um einen Herzinfarkt bei Frauen nicht zu übersehen.